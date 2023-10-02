Британская разведка: РФ усилила авиацию для контроля в Черном море

Британская разведка отмечает рост роли авиации Черноморского флота России по контролю и операциям в акватории Черного моря, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне от 2 октября.

В последние недели авиационная компонента начала играть особо значимую роль в операциях ЧФ РФ, отмечает разведка. Это операции патрулирования из воздуха, первоочередная цель которых, скорее всего, на ранней стадии обнаруживать морские дроны.

Ключевую роль в этой деятельности для РФ играет самолет-амфибия Бе-12, вылетающий из баз в оккупированном Крыму.

Такие самолеты как Су-24 (FENCER и FLANKER по кодификации НАТО) привлекаются к ударным операциям, как один из последних ударов по острову Змеиный.