Британская разведка: РФ усилила авиацию для контроля в Черном море
Британская разведка отмечает рост роли авиации Черноморского флота России по контролю и операциям в акватории Черного моря, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне от 2 октября.
В последние недели авиационная компонента начала играть особо значимую роль в операциях ЧФ РФ, отмечает разведка. Это операции патрулирования из воздуха, первоочередная цель которых, скорее всего, на ранней стадии обнаруживать морские дроны.
Ключевую роль в этой деятельности для РФ играет самолет-амфибия Бе-12, вылетающий из баз в оккупированном Крыму.
Такие самолеты как Су-24 (FENCER и FLANKER по кодификации НАТО) привлекаются к ударным операциям, как один из последних ударов по острову Змеиный.
"Поскольку все больше деятельности флота вероятно смещается в Новороссийск, учитывая рост угрозы для Севастополя, Россия пытается использовать возможности морской авиации, чтобы проектировать силу на северо-западный район Черного моря", - отмечает разведка.