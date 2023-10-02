Британська розвідка: РФ посилила авіацію для контролю у Чорному морі

Британська розвідка відзначає зростання ролі авіації Чорноморського флоту Росії для контролю та операцій в акваторії Чорного моря, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 2 жовтня.

Останніми тижнями авіаційна компонента почала відігравати особливо значущу роль в операціях ЧФ РФ, зазначає розвідка. Це операції патрулювання з повітря, першочергова мета яких, скоріш за все – на ранній стадії виявляти морські дрони.

Ключову роль у цій діяльності для РФ відіграє літак-амфібія Бе-12, він вилітає з баз в окупованому Криму.

Такі літаки як Су-24 (FENCER і FLANKER за кодифікацією НАТО) залучаються до ударних операцій, як одного з останніх ударів по острову Зміїний.