Болгария сегодня запретит въезд автомобиля на российской регистрации
До конца дня понедельника Болгария прекратит въезд российских автомобилей на территорию страны. Об этом заявил директор Пограничной полиции Болгарии Антон Златанов, сообщает Европейская правда.
"Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что до конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну", – сказал Златанов.
Он отметил что для грузовиков такой запрет действует уже несколько месяцев.
Златанов не уточнил, сколько российских автомобилей въезжает в страну ежемесячно, но подчеркнул, что их немного.
Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также аналогичное решение приняли Польша, Финляндия и Норвегия.
Это произошло после того, как Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в или из России. В ЕК уточнили, что под запрет попадают в том числе автомобили и некоторые товары независимо от того, являются ли они личными вещами путешественников.