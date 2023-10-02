Болгарія сьогодні заборонить в'їзд авто на російській реєстрації
До кінця дня понеділка Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни. Про це заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов, повідомляє Європейська правда.
"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну", – сказав Златанов.
Він зазначив, що для вантажівок така заборона діє вже кілька місяців.
Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх небагато.
Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також аналогічне рішення ухвалили Польща, Фінляндія та Норвегія.
Це відбулося після того, як Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. У ЄК уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речами мандрівників.