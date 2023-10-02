Обстрел Херсона: в больнице скончался один из раненых полицейских
В больнице скончался полицейский, который получил ранения в результате утреннего обстрела Херсона, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.
"Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, один из патрульных полицейских умер на операционном столе ...".
Он опубликовал фото служебного автомобиля патрульных, которые попали под обстрел.
Предыстория:
- Утром россияне обстреляли транспортное предприятие в Херсоне. Сообщалось о 4 раненых, в том числе двух полицейских.
- Вражеский огонь повредил жилые дома, магазины, цех предприятия, детсад, гимназию, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станцию скорой помощи.