Обстріл Херсона: у лікарні помер один із поранених поліцейських
У лікарні помер поліцейський, який дістав поранення внаслідок ранкового обстрілу Херсона, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
"Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі…".
Білошицький опублікував фото службового автомобіля патрульних, які потрапили під обстріл.
Передісторія:
- Зранку росіяни обстріляли транспортне підприємство у Херсоні. Повідомлялось про 4 поранених, у тому числі двох поліцейських.
- Ворожий вогонь пошкодив житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.