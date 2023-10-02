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Обстріл Херсона: у лікарні помер один із поранених поліцейських

Обстріл Херсона: у лікарні помер один із поранених поліцейських
Фото: патрульної поліції Херсонщини

У лікарні помер поліцейський, який дістав поранення внаслідок ранкового обстрілу Херсона, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі…".

Білошицький опублікував фото службового автомобіля патрульних, які потрапили під обстріл.

Передісторія: 

  • Зранку росіяни обстріляли транспортне підприємство у Херсоні. Повідомлялось про 4 поранених, у тому числі двох поліцейських.
  • Ворожий вогонь пошкодив житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.

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