Британская разведка: Россия успешно манипулирует статусом "иноагента"

Россия сумела использовать статус "иностранного агента" как успешный инструмент для манипулирования общественным мнением. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии во вторник, сообщает Европейская правда.

Британские аналитики утверждают, что новый опрос государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствует о том, что власти РФ успешно используют определение "иностранного агента" как инструмент манипулирования общественным мнением.

26 сентября центр обнародовал результаты опроса об отношении россиян к людям и организациям, зарегистрированным как "иностранные агенты".

По данным центра, 61% опрошенных заявили, что считают "иностранных агентов" "изменниками", которые "распространяют ложь" о России.

Россия расширила законодательство об "иностранных агентах" после полномасштабного вторжения в Украину. Эти меры значительно сужают информационное пространство внутри России, что делает все более сложной артикуляцию любой точки зрения, в том числе несогласия относительно войны, отличающейся от официальной линии, говорится в обзоре.