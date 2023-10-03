Британська розвідка: Росія успішно маніпулює статусом "іноагента"

Росія зуміла використати статус "іноземного агента" як успішний інструмент для маніпулювання громадською думкою. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в вівторок, повідомляє Європейська правда.

Британські аналітики стверджують, що нове опитування державного Всеросійського центру вивчення громадської думки свідчить про те, що влада РФ успішно використовує визначення "іноземного агента" як інструмент маніпулювання громадською думкою.

26 вересня центр оприлюднив результати опитування щодо ставлення росіян до людей та організацій, зареєстрованих як "іноземні агенти".

За даними центру, 61% опитаних заявили, що вважають "іноземних агентів" "зрадниками", які "поширюють брехню" про Росію.

Росія розширила законодавство про "іноземних агентів" після повномасштабного вторгнення в Україну. Ці заходи значно звужують інформаційний простір всередині Росії, що робить все складнішою артикуляцію будь-якої точки зору, в тому числі незгоди щодо війни, яка відрізняється від офіційної лінії, йдеться в огляді.