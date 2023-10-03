На оккупированной Донетчине поезд столкнулся с российской ЗРК "Стрела-10" – источники
На оккупированной части Донецкой области поезд столкнулся с российской зенитно-ракетной системой (ЗРК) "Стрела-10". В результате столкновения погибли и ранены среди оккупантов.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на собственные источники.
Проишествие прозиошло на перегоне "Енакиево-Углегорск".
"По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения среди оккупантов трое погибших и двое раненых.
Тепловоз после столкновения сошел с рельсов, есть повреждение железнодорожного полотна.