На оккупированной Донетчине поезд столкнулся с российской ЗРК "Стрела-10" – источники

На оккупированной части Донецкой области поезд столкнулся с российской зенитно-ракетной системой (ЗРК) "Стрела-10". В результате столкновения погибли и ранены среди оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на собственные источники.

Проишествие прозиошло на перегоне "Енакиево-Углегорск".

"По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения среди оккупантов трое погибших и двое раненых.

Тепловоз после столкновения сошел с рельсов, есть повреждение железнодорожного полотна.