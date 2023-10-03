На окупованій Донеччині поїзд зіткнувася з російською ЗРК "Стрела-10" – джерела
На окупованій частині Донецької області потяг зіткнувся з російською зенітно-ракетною системою (ЗРК) "Стрела-10". Внаслідок зіткнення є загиблі та поранені серед окупантів.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на власні джерела.
Подія сталася на перегоні "Єнакієве-Вуглегірськ".
"За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням, з'їхав із мосту та потрапив під потяг", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок зіткнення серед окупантів троє загиблих та двоє поранених.
Тепловоз після зіткнення зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.