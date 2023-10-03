Россияне за сутки атаковали девять областей – сводки ОВА

Российская армия за сутки совершила обстрелы девяти областей Украины, есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 вторника, 3 октября, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил 7 обстрелов, зафиксировано 36 взрывов. Войска РФ из минометов и артиллерии обстреливали приграничья Черниговского и Новгород-Северского районов. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

В Сумской области сегодня утром россияне совершили 2 минометных обстрела. Зафиксировано 7 взрывов. Обстрелы подверглись Середино-Будской (5 взрывов) и Зноб-Новгородской (2 взрыва) общины. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 13 обстрелов приграничья. Зафиксировано 50 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Юнаковская и Шалыгинская общины. Враг обстреливал из минометов, артиллерии, гранатометов, а также совершал пуски с вертолета ракет НАР. Без последствий.

В Днепропетровской области Силы обороны ночью сбили 13 беспилотников и крылатую ракету. В Днепре в результате падения обломков загорелось частное предприятие, гараж и авто. Спасатели оперативно обуздали огонь.

Также обломки от ущерба БПЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже был потушен. Есть разрушение производственных объектов.

Агрессор также из тяжелой артиллерии избивал по Мировской общине. Повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение. Данные о последствиях уточняются.

Вчера днем от атак врага страдали три района области. Утром и днем русская армия накрывала артиллерийским огнем Никополь. В городе повреждено 12 частных домов, гимназию и 6 хозяйственных построек. Еще одна – полностью разрушена. Разбиты солнечные панели и авто. Также захватчики обстреливали из тяжелой артиллерии Великомихайловскую общину в Синельниковском районе.

К вечеру украинские военные уничтожили БпЛА. От падения обломков в Днепровском районе загорелась сухая трава. Пожар пожарные потушили. Без жертв.

В Запорожской области за прошедшие сутки агрессор нанес 128 ударов по 22 населенным пунктам. Россияне совершили 4 РСЗО-обстрела Новоданиловки и Малой Токмачки, 10 БпЛА-атак Гуляйполя, Новодаровки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Темировки, а также ударили 5 авиаснарядами по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке.

109 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Преображенки, Пятихаток, Лобкового и Каменского. Поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали.

В Харьковской области на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага подвергся населенному пункту Красное Первое Купянского района. На Купянском направлении агрессор нанес авиационные удары возле Ивановки и Чернещины Изюмского района. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Двуречная, Синковка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Берестово.

В результате вражеских ракетных обстрелов по Харькову повреждены хозяйственное здание, подсобные помещения бюро ритуальных услуг, теплицы в учебном городке ХНАУ им. Докучаева. Без пострадавших.

В результате обстрела села Гурьев Казачок Богодуховского района повреждены 3 частных домовладения.

Также вчера враг нанес удар управляемой авиабомбой по Купянску. Повреждены 6 частных жилых домов, складское здание и 4 многоэтажных жилых дома. Получили ранения 76-летний мужчина и 57-летняя женщина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. В результате обстрела села Охримовка Чугуевского района повреждено здание мастерской фермерского хозяйства.

В Луганской области российские захватчики нанесли удары по Невскому и Новолюбовке, сбросив авиабомбы КАБ-500. Четыре раза – по Новолюбовке, еще дважды – по Невскому. Захватчики попали вблизи разрушенной ими ранее школы. Еще 30 взрывов раздалось на территории вокруг этих населенных пунктов.

Атаки враг отбит в районе Макеевки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское и Белогоровка. За сутки враг совершил 159 обстрелов Луганской области, выпустил 554 снаряда.

В Донецкой области за прошедшие сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов. Под огнем находились Авдеевка, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Ильинка, Елизаветовка, Северное, Курахово, Щербиновка, Горняк, Трудовое, Кураховка, Нелиповка. Повреждены 23 жилых дома, ЛЭП, здания радиотелевизионной башни, АЗС и горводоканала. В Донецкой области за сутки пять человек получили ранения.

В Николаевской области ночью фиксировались артиллерийские вражеские обстрелы по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет. В ночь на 3 октября силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

В Херсонской области за сутки враг совершил 80 обстрелов, выпустил 502 снаряда, из них по Херсону – 9 обстрелов (60 снарядов). Вчера утром россияне обстреляли Золотую Балку. Получила ранение 59-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в медучреждение.

В результате обстрелов Херсона вчера около 10:00 ранения получили трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии.

Кроме того, во вражеский огонь попали авто патрульной полиции. Пострадали двое полицейских. Их госпитализировали. К сожалению, у одного из них травмы оказались слишком тяжелыми, сердце правоохранителя остановилось на операционном столе.

В селе Огромное Херсонского района в результате российских обстрелов произошло частичное разрушение здания. Пострадала находившаяся в доме 71-летняя женщина. Ее госпитализировали.

В Бериславском районе, находясь в лесополосе, близ села Крещеновка, на неизвестном взрывном предмете взорвался 37-летний мужчина. Состояние пострадавшего – среднее. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

В Чкалове в поле на российской мине также подорвался человек. За сутки из-за российской агрессии в Херсонской области два человека погибли, еще семеро получили ранения.