Росіяни за добу атакували дев'ять областей – зведення ОВА

Російська армія за добу здійснила обстріли дев'яти областей України, є загиблі і поранені. Про це ідеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 вівторка, 3 жовтня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив 7 обстрілів, зафіксовано 36 вибухів. Війська РФ із мінометів та артилерії обстрілювали прикордоння Чернігівського та Новгород-Сіверського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській області сьогодні зранку росіяни здійснили 2 мінометні обстріли. Зафіксовано 7 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська (5 вибухів) та Зноб-Новгородська (2 вибухи) громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська та Шалигинська громади. Ворог обстрілював із мінометів, артилерії, гранатометів, а також здійснював пуски з гелікоптера ракет НАР. Без наслідків.

У Дніпропетровській області Сили оборони вночі збили 13 безпілотників та крилату ракету. У Дніпрі внаслідок падіння уламків зайнялося приватне підприємство, гараж та авто. Рятувальники оперативно приборкали вогонь.

Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів.

Агресор також з важкої артилерії бив по Мирівській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарську споруду. Дані щодо наслідків уточнюються.

Вчора вдень від атак ворога потерпали три райони області. Зранку та вдень російська армія накривала артилерійським вогнем Нікополь. У місті пошкоджено 12 приватних будинків, гімназію і 6 господарських споруд. Ще одна - повністю зруйнована. Побиті сонячні панелі та авто. Також загарбники обстрілювали з важкої артилерії Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі.

Надвечір українські військові знищили БпЛА. Від падіння уламків у Дніпровському районі загорілася суха трава. Пожежу вогнеборці загасили. Без жертв.

У Запорізькій області минулої доби агресор завдав 128 ударів по 22 населених пунктах. Росіяни здійснили 4 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Малої Токмачки, 10 БпЛА-атак Гуляйполя, Новодарівки, Новоданилівки, Малої Токмачки й Темирівки, а також вдарили 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці.

109 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Преображенки, П'ятихаток, Лобкового й Кам'янського. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

У Харківській області на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнав населений пункт Красне Перше Куп'янського району. На Куп’янському напрямку агресор завдав авіаційних ударів біля Іванівки та Чернещини Ізюмського району. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу по Харкову пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення бюро ритуальних послуг, теплиці в навчальному містечку ХНАУ ім. Докучаєва. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілу села Гур'їв Козачок Богодухівського району пошкоджено 3 приватні домоволодіння.

Також вчора ворог завдав удару керованою авіабомбою по Куп'янську. Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, складську будівлю та 4 багатоповерхові житлові будинки. Дістали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу села Охримівка Чугуївського району пошкоджено будівлю майстерні фермерського господарства.

У Луганській області російські загарбники завдали ударів по Невському та Новолюбівці, скинувши авіабомби КАБ-500. Чотири рази - по Новолюбівці, ще двічі - по Невському. Загарбники поцілили поблизу зруйнованої ними раніше школи. Ще 30 вибухів пролунало на території навколо цих населених пунктів.

Атаки ворога відбито в районі Макіївки. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу ворог здійснив 159 обстрілів Луганщини, випустив 554 снаряди.

У Донецькій області минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Під вогнем перебували Авдіївка, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Іллінка, Єлизаветівка, Північне, Курахове, Щербинівка, Гірник, Трудове, Курахівка, Неліпівка. Пошкоджено 23 житлові будинки, ЛЕП, будівлі радіотелевізійної вежі, АЗС та міськводоканалу. На Донеччині за добу п’ятеро людей дістали поранення.

У Миколаївській області вночі фіксувалися артилерійські ворожі обстріли по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає. У ніч на 3 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

У Херсонській області за добу ворог здійснив 80 обстрілів, випустив 502 снаряди, з них по Херсону - 9 обстрілів (60 снарядів). Вчора зранку росіяни обстріляли Золоту Балку. Дістала поранення 59-річна місцева жителька. Її госпіталізували до медзакладу.

Внаслідок обстрілів Херсона вчора близько 10:00 поранення отримали троє чоловіків, один з них у тяжкому стані.

Крім того, під ворожий вогонь потрапило авто патрульної поліції. Постраждали двоє поліцейських. Їх госпіталізували. На жаль, в одного з них травми виявилися надто тяжкими, серце правоохоронця зупинилося на операційному столі.

У селі Велетенське Херсонського району внаслідок російського обстрілу сталося часткове руйнування будівлі. Постраждала 71-річна жінка, яка знаходилася в будинку. Її госпіталізували.

У Бериславському районі, перебуваючи у лісосмузі, поблизу села Хрещенівка, на невідомому вибуховому предметі підірвався 37-річний чоловік. Стан потерпілого - середній. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

У Чкаловому в полі на російській міні також підірвалася людина.ПЗа добу через російську агресію на Херсонщині двоє людей загинули, ще семеро дістали поранення.