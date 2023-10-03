В Украине полноценно заработал межбанк

После 1,5 лет "летаргического сна" наконец-то полноценно заработал межбанковский валютный рынок﻿.

На 11:20 объем сделок в торговой системе Bloomberg превысил 223 млн долларов.

С 10 утра на рынке Национальный банк активно продает валюту, удовлетворяя практически все заявки сначала по 36,62, затем по 36,60, затем - по 36,55 гривен. Тем самым регулятор пытается изобразить "ревальвацию".

А вот наличный рынок не верит инициативам НБУ. С самого утра курс доллара рванул вверх.