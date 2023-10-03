В Україні повноцінно запрацював міжбанк

Після 1,5 років "летаргічного сну" нарешті повноцінно запрацював міжбанківський валютний ринок.

На 11:20 обсяг угод у торговельній системі Bloomberg перевищив 223 млн доларів.

З 10-ї ранку на ринку Національний банк активно продає валюту, задовольняючи практично всі заявки спочатку по 36,62, потім по 36,60, потім - по 36,55 гривень. Тим самим регулятор намагається зобразити "ревальвацію".

А ось готівковий ринок не вірить ініціативам НБУ. З самого ранку курс долара рвонув угору.