Глава МВД объяснил, зачем нужен комендантский час в тылу

Комендантский час в тыловых регионах Украины нужен для поддержания дисциплины и профилактики преступности.﻿ Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Украинская правда.

На вопрос, в чем логика комендантского часа в тыловых регионах через полтора года после начала полномасштабной войны, Клименко ответил:

"Дисциплина должна быть в тыловых регионах. И профилактика преступности. В это время, например, четыре, пять или шесть часов - в каждой области есть свой комендантский час - мы четко знаем, что если какой-то человек находится на улице, у нас есть законные основания его проверить".

Он сообщил, что во время комендантского часа преступности практически нет, она минимизирована.

Клименко также сообщил, что у полиции нет правового механизма для привлечения к ответственности клубов и ресторанов, которые продолжают работать во время действия комендантского часа.