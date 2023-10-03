Глава МВС пояснив, навіщо потрібна комендантська година в тилу

Комендантська година в тилових регіонах України потрібна для підтримання дисципліни та профілактики злочинності.﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Українська правда.

На питання, в чому логіка комендантської години в тилових регіонах через півтора року після початку повномасштабної війни, Клименко відповів:

"Дисципліна має бути в тилових регіонах. І профілактика злочинності. В цей час, наприклад, чотири, п'ять чи шість годин – в кожній області є своя комендантська година – ми чітко знаємо, що якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити".

Він повідомив, що під час комендантської години злочинності практично немає, вона мінімізована.

Клименко також повідомив, що у поліції немає правового механізму для притягнення до відповідальності клубів і ресторанів, які продовжують працювати під час дії комендантської години.