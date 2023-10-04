Британская разведка: Россияне могли сбить свой Су-35 под Токмаком

Британская разведка считает очень правдоподобной новость о сбитии российскими силами ПВО своего собственного истребителя Су-35 над Токмаком в конце сентября, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне от 4 октября.

Разведка считает, что 28 сентября российские силы ПВО "с высокой вероятностью" сбили собственный самолет Су-35 над Токмаком, и его потеря – незаурядное событие, потому что это самая передовая модель российских боевых самолетов и, возможно, только 5-й случай потери Су-35.

Место происшествия является подходящим, поскольку Токмак, что в 20 км за линией соприкосновения, сейчас – серьезно укрепленное место и там часто расположен основной командный пункт этого участка фронта.