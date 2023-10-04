Британська розвідка: Росіяни могли збити свій Су-35 під Токмаком

Британська розвідка вважає дуже правдоподібною новину про збиття російськими силами ППО свого власного винищувача Су-35 над Токмаком у кінці вересня, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну від 4 жовтня.

Розвідка вважає, що 28 вересня російські сили ППО "з високою ймовірністю" збили власний літак Су-35 над Токмаком, і його втрата – непересічна подія, тому що це найпередовіша модель російських бойових літаків і, можливо, лише 5-й випадок втрати Су-35.

Місце події є відповідним, оскільки Токмак, що за 20 км за лінією зіткнення, зараз – серйозно укріплене місце і там часто розташований основний командний пункт цієї ділянки фронту.