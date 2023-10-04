Оккупанты подтягивают резервы из Крыма, критического увеличения сил нет – Гуменюк
Россияне частично подтягивают резервы из временно оккупированного Крыма, но критического увеличения войск и создания ударных группировок не наблюдается, сообщает Укринформ.
Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"На левом берегу Херсона мы наблюдаем постоянные маневры силами и средствами, потому что их основной способ обеспечения собственной безопасности – это укрывательство за гражданским населением. Маневры связаны с тем, что им нужно поставлять силы и средства на Запорожское направление, также частично подтягиваются резервы из временно оккупированного Крыма, но критического увеличения войск и создания ударных группировок мы не наблюдаем", - сказала Гуменюк.