Окупанти підтягують резерви з Криму, критичного збільшення сил немає – Гуменюк
Росіяни частково підтягують резерви з тимчасово окупованого Криму, але критичного збільшення війська і створення ударних угруповань не спостерігається, повідомляє Укрінформ.
Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"На лівому березі Херсона ми спостерігаємо постійні маневри силами та засобами, тому що їх основний спосіб забезпечення власної безпеки – це переховування за цивільним населенням. Маневри пов'язані з тим, що їм потрібно постачати сили та засоби на Запорізький напрямок, також частково підтягуються резерви з тимчасово окупованого Криму, але критичного збільшення війська і створення ударних угруповань ми не спостерігаємо", - сказала Гуменюк.