Оккупанты изменили режим работы двух энергоблоков на ЗАЭС – "Энергоатом"

Российские оккупанты на временно оккупированной Запорожской АЭС перевели энергоблок №4 из состояния "холодная остановка" в состояние "горячая остановка". Об этом сообщила НАЭК Энергоатом в среду, 4 октября, сообщает Корреспондент.

"Вместо этого энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное" , – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии "холодной остановки".

Перевод энергоблоков в более опасное состояние "горячая остановка" – запрещен. Это связано с отсутствием своевременного и качественного технического обслуживания и необходимых ремонтов оборудования в течение всего времени оккупации станции.

В "Энергоатоме" напомнили, что действия россиян уже привели к ряду аварийных ситуаций. В частности, на энергоблоке №4 в результате его разогрева произошло протекание радиоактивного теплоносителя (воды) с первого в другой контур, что является нарушением одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.

Аналогичная ситуация произошла и при попытке захватчиков "разогреть" энергоблок №6. Кроме того, его перевод в "горячее" состояние привело к значительному увеличению количества жидких радиоактивных отходов на площадке, что несет потенциальный ущерб для персонала, населения и окружающей среды.