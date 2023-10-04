Окупанти змінили режим роботи двох енергоблоків на ЗАЕС – "Енергоатом"

Російські окупанти на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС перевели енергоблок №4 із стану "холодний зупин" у стан "гарячий зупин". Про це йдеться в зяві НАЕК "Енергоатом", повідомляє Корреспондент.

"Натомість енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний" , – йдеться у повідомленні.

А компанії підкреслили, що відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані "холодний зупин". Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан "гарячий зупин" – заборонено. Це пов'язано із відсутністю своєчасного та якісного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання протягом всього часу окупації станції.

В "Енергоатомі" нагадали, що дії росіян вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулось протікання радіоактивного теплоносія (води) з першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Аналогічна ситуація сталась і під час спроби загарбників "розігріти" енергоблок №6. Крім того, його переведення в "гарячий" стан спричинило значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та навколишнього середовища.