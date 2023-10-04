Многие криптовалютные биржи в 2023 году ориентированы на глобальное присутствие, то есть работают почти во всех странах мира, кроме тех, где это запрещается на законодательном уровне. Поэтому найти криптобиржу с поддержкой украинских пользователей, не составит никакого труда.

Эксперты Profinvestment рассказали, как выбрать биржу для Украины﻿ по основным показателям, отражающим безопасность, удобство и функционал площадки.

Принципы выбора криптовалютной биржи для торговли

Чтобы выбрать наилучшую биржи для Украины, рекомендуется обращать внимание на такие нюансы, как:

Юридическая регистрация и регулирование. Какой юрисдикции биржа подчиняется, какие услуги имеет право оказывать, в том числе на территории Украины. Лицензии, разрешения от местных регуляторов.

Мнения экспертов и пользователей. Рекомендуется изучить отзывы и обзоры независимых источников, чтобы знать о нюансах и подводных камнях конкретной площадки.

Поддерживаемые криптовалюты. Некоторые биржи добавляют в листинг только наиболее популярные и проверенные монеты, другие — почти все новые токены, мем-коины и т.д. Выбор зависит от потребностей пользователя.

Поддерживаемые методы пополнения и вывода. Можно ли пополнять счет фиатом в гривнах, выводить на украинские карты, есть ли p2p-рынок, а также какие комиссии и лимиты установлены по этим способам.

Дополнительные возможности. Биржи для Украины могут предлагать множество дополнительных вариантов заработка, в числе которых майнинг-пулы, лендинг, стейкинг, IEO, фарминг и многое другое.

Практически каждая биржа имеет встроенную «Академию» или образовательные программы. Новичкам рекомендуется обязательно с ними ознакомиться. Отдельные площадки даже готовы платить за изучение материалов.

Примеры криптовалютных бирж для Украины

Эксперты выделяют следующие криптовалютные платформы для трейдинга и инвестирования:

Binance

OKX

Bybit

Bitget

Phemex

BingX

HTX (ранее Huobi)

Gate.io

Эти платформы работают по 5-10 лет и хорошо себя зарекомендовали, избегая серьезных инцидентов и других неприятных ситуаций. Пользоваться ими можно, но не следует забывать о безопасности — неиспользуемую криптовалюту хранить только на децентрализованных кошельках, не доверяя эту обязанность третьим лицам. Даже самые качественные биржи могут быть взломаны, либо компания обанкротится.