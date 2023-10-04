Експерти Profinvestment розповіли, як обрати біржу для України

Багато криптовалютних бірж у 2023 році орієнтовані на глобальну присутність, тобто працюють майже у всіх країнах світу, крім тих, де це забороняється на законодавчому рівні. Тому знайти криптобіржу з підтримкою українських користувачів, не складе жодних труднощів.

Експерти Profinvestment розповіли, як вибрати біржу для України за основними показниками, що відображають безпеку, зручність та функціонал майданчика.

Принципи вибору криптовалютної біржі для торгівлі

Щоб обрати найкращу біржу для України, рекомендується звертати увагу на такі нюанси, як:

Юридична реєстрація та регулювання. Якій юрисдикції біржа підпорядковується, які послуги має право надавати, зокрема, на території України. Ліцензії, дозволи місцевих регуляторів.

Думки експертів та користувачів. Рекомендується вивчити відгуки та огляди незалежних джерел, щоб знати про нюанси та підводні камені конкретного майданчика.

Криптовалюти, що підтримуються. Деякі біржі додають у лістинг лише найпопулярніші та перевірені монети, інші – майже всі нові токени, мем-коїни тощо. Вибір залежить від потреб користувача.

Підтримувані методи поповнення та виведення. Чи можна поповнювати рахунок фіатом у гривнях, виводити на українські карти, чи є p2p-ринок, а також які комісії та ліміти встановлені цими способами.

Додаткові можливості. Біржі для України можуть пропонувати безліч додаткових варіантів заробітку, серед яких майнінг-пули, лендинг, стейкінг, IEO, фармінг та багато іншого.

Практично кожна біржа має вбудовану «Академію» чи освітні програми. Початківцям рекомендується обов'язково з ними ознайомитись. Окремі майданчики навіть готові сплачувати за вивчення матеріалів.

Приклади криптовалютних бірж для України

Експерти виділяють такі криптовалютні платформи для трейдингу та інвестування:

Binance

OKX

Bybit

Bitget

Phemex

BingX

HTX (раніше Huobi)

Gate.io

Ці платформи працюють по 5-10 років і добре себе зарекомендували, уникаючи серйозних інцидентів та інших неприємних ситуацій. Користуватися ними можна, але не слід забувати про безпеку — криптовалюту, що не використовується, зберігати тільки на децентралізованих гаманцях, не довіряючи цей обов'язок третім особам. Навіть найякісніші біржі можуть бути зламані, або компанія збанкрутує.