Высадка спецназовцев в Крыму: в ГУР рассказали детали операции

В рамках высадки у бойцов ГУР в оккупированном Крыму произошло жестокое сражение. Россияне понесли значительные потери, а наши группы уже вернулись из спецоперации. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Продолжаются мероприятия по деоккупации Крыма. Это была операция диверсионно-разведывательного характера. Она предусматривает определенные мероприятия на территории и возвращение обратной группы. Наши группы уже вернулись" , - рассказал Юсов.

По его словам, в рамках этой операции было жестокое сражение. Есть много потерь среди российских оккупантов.

"К сожалению, есть потери и среди наших спецназовцев, но они не соизмеримы с российскими" , - отметил Юсов.

Также он добавил, что деоккупация полуострова продолжается,