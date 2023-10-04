Высадка спецназовцев в Крыму: в ГУР рассказали детали операции
В рамках высадки у бойцов ГУР в оккупированном Крыму произошло жестокое сражение. Россияне понесли значительные потери, а наши группы уже вернулись из спецоперации. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Продолжаются мероприятия по деоккупации Крыма. Это была операция диверсионно-разведывательного характера. Она предусматривает определенные мероприятия на территории и возвращение обратной группы. Наши группы уже вернулись", - рассказал Юсов.
По его словам, в рамках этой операции было жестокое сражение. Есть много потерь среди российских оккупантов.
"К сожалению, есть потери и среди наших спецназовцев, но они не соизмеримы с российскими", - отметил Юсов.
Также он добавил, что деоккупация полуострова продолжается,
"К сожалению, она не возможна без потерь. Это, в частности, цена за то, что фактически без боя сдали украинский Крым в 2014 году. Украина обязательно вернет Крым и все оккупированные территории", - подытожил представитель ГУР.