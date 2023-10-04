Висадка спецпризначенців у Криму: в ГУР розповіли деталі операції
В рамках висадки в бійців ГУР в окупованому Криму стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації. Про це розповів представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Продовжуються заходи з деокупації Криму. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Вона передбачає певні заходи на території й повернення групи назад. Наші групи вже повернулися", - розповів Юсов.
За його словами, в рамках цієї операції був жорстокий бій. Є багато втрат серед російських окупантів.
"На жаль, є втрати і серед наших спецпризначенців, але вони не співмірні з російськими", - зазначив Юсов.
Також він додав, що деокупація півострова продовжується,
"На жаль, вона не можлива без втрат. Це, зокрема, ціна за те, що, фактично, без бою здали український Крим у 2014 році. Україна обов'язково поверне Крим і всі окуповані території", - підсумував представник ГУР.