Россияне снова обстреляли Херсонщину: ранен пожилой мужчина
В результате обстрела российскими захватчиками села Садовое Херсонской городской общины получил ранения 65-летний мужчина, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.
По его словам, обстрел был осуществлен между 15 и 16 часами.
Во время вражеской атаки мужчина находился в собственном дворе.
С взрывной травмой, осколочным переломом кости плеча раненый госпитализирован.
В последнее время россияне очень сильно обстреливают Херсонскую область.
В частности, российские войска обстреляли Херсон ночью и утром 4 октября. Повреждено учебное заведение, горел гараж.