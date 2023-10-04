Россияне снова обстреляли Херсонщину: ранен пожилой мужчина

В результате обстрела российскими захватчиками села Садовое Херсонской городской общины получил ранения 65-летний мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, обстрел был осуществлен между 15 и 16 часами.

Во время вражеской атаки мужчина находился в собственном дворе.

С взрывной травмой, осколочным переломом кости плеча раненый госпитализирован.

В последнее время россияне очень сильно обстреливают Херсонскую область.

В частности, российские войска обстреляли Херсон ночью и утром 4 октября. Повреждено учебное заведение, горел гараж.