Росіяни знову обстріляли Херсонщину: поранений літній чоловік
Внаслідок обстрілу російськими загарбниками села Садове Херсонської міської громади отримав поранення 65-річний чоловік, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.
За його словами, обстріл було здійснено між 15-ю і 16-ю годинами.
Під час ворожої атаки чоловік перебував на власному обійсті.
З вибуховою травмою, осколковим переломом кістки плеча поранений ушпиталений.
Останнім часом росіяни дуже сильно обстрілюють Херсонщину. Зокрема, російські війська обстріляли Херсон вночі та вранці 4 жовтня. Пошкоджено заклад освіти, горів гараж.