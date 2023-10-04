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Росіяни знову обстріляли Херсонщину: поранений літній чоловік

Росіяни знову обстріляли Херсонщину: поранений літній чоловік
Фото: wikimedia.org

Внаслідок обстрілу російськими загарбниками села Садове Херсонської міської громади отримав поранення 65-річний чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

За його словами, обстріл було здійснено між 15-ю і 16-ю годинами.

Під час ворожої атаки чоловік перебував на власному обійсті.

З вибуховою травмою, осколковим переломом кістки плеча поранений ушпиталений.

Останнім часом росіяни дуже сильно обстрілюють Херсонщину. Зокрема, російські війська обстріляли Херсон вночі та вранці 4 жовтня. Пошкоджено заклад освіти, горів гараж.

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