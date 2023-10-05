В ВСУ рассказали, для чего оккупанты пытаются захватить Марьинку и Авдеевку

Российские оккупационные войска и дальше предпринимают попытки захватить Марьинку и окружить Авдеевку, однако успеха не имеют. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, сообщает Укринформ.

"Оккупанты хотят всеми силами взять Марьинку, чтобы показать какой-то свой успех и пытаются окружить как всегда Авдеевку. Не удается им это, но они будут пытаться, чтобы выйти на какое-то оперативное пространство. Это будет для них, как они думают, какое-то улучшение. Пока получают только на орехи, получают потери, наши воины стойко стоят и защищают и Авдеевку, и близлежащие населенные пункты" , - сообщил спикер.

Отвечая на вопрос, возможны ли какие-нибудь неприятные сюрпризы на Таврическом направлении со стороны врага, он отметил:

"Мы готовы к любым действиям врага, все наши войска в готовности, также мы не просто уходим бездумно в наступление, мы постепенно продвигаемся, закрепляемся и продолжаем дальше нашу деятельность".