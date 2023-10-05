У ЗСУ розповіли, для чого окупанти намагаються захопити Мар'їнку та Авдіївку

Російські окупаційні війська й надалі роблять спроби захопити Мар’їнку та оточити Авдіївку, однак успіху не мають. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, повідомляє Укрінформ.

"Окупанти хочуть всіма силами взяти Мар’їнку, щоб показати якийсь свій успіх і намагаються оточити як завжди Авдіївку. Не вдається їм це, але вони будуть намагатись, щоб вийти на якийсь оперативний простір. Це буде для них, як вони думають, якесь покращення. Наразі отримують тільки на горіхи, отримують втрати, наші воїни стійко стоять і боронять і Авдіївку, і прилеглі населені пункти" , - повідомив речник.

Відповідаючи на питання, чи можливі якісь неприємні сюрпризи на Таврійському напрямку з боку ворога, він зазначив:

"Ми готові до будь-яких дій ворога, всі наші війська в готовності, також ми не просто йдемо бездумно в наступ, ми поступово просуваємось, закріплюємось і продовжуємо далі нашу діяльність".