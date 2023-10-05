Нобелевский лауреат по физике передаст премию на помощь Украине

Нобелевский лауреат в области физики Ференц Крауш планирует потратить свою премию на благотворительность и помощь украинцам. Об этом ученый сказал в эфире немецкого радио Deutschlandfunk, сообщает Украинская правда.

В частности, он передаст средства инициативе Science4People, помогающей восстанавливать украинские школы. Этот фонд в 2022 году основал сам Крауш.

Нынешняя премия составляет 11 миллионов шведских крон (свыше 700 тысяч долларов). Вознаграждение было разделено между тремя учеными.

61-летний Ференц Крауш – ученый венгерского происхождения, работающий в немецком Институте физики имени Макса Планка.