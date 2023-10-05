Нобелівський лауреат з фізики передасть премію на допомогу Україні

Нобелівський лауреат у галузі фізики Ференц Крауш планує витратити свою премію на благодійність та допомогу українцям. Про це вчений сказав в етері німецького радіо Deutschlandfunk, повідомляє Українська правда.

Зокрема, він передасть кошти ініціативі Science4People, яка допомагає відбудовувати українські школи. Цей фонд у 2022 році заснував сам Крауш.

Цьогорічна премія становить 11 мільйонів шведських крон (понад 700 тисяч доларів). Винагороду розділили між трьома вченими.

61-річний Ференц Крауш – вчений угорського походження, який працює у німецькому Інституті фізики імені Макса Планка.