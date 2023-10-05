Россияне ударили ракетой по магазину на Харьковщине, почти 50 погибших

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по продуктовому магазину в Харьковской области. В настоящее время известно о более 47 погибших.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

Зеленский назвал обстрел "показательно жестоким российским преступлением".

"Этот и подобные теракты нужны России только для одного: совершить свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира" , – сообщил президент.

"Сейчас с европейскими лидерами говорим, в частности, об усилении наших ПВО, в частности, об усилении наших воинов, в частности, о том, чтобы дать нашей стране защиту от террора. А террористам – ответим" , – добавил Зеленский.

Председатель ОП Андрей Ермак уточнил , что погибли 48 человек, среди них 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненых, в том числе один ребенок. Разбор завалов продолжается.

По данным Ермака, ракетный удар нанесли по магазину в селе Гроза Купянского района.