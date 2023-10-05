Росіяни вдарили ракетою по магазину на Харківщині, майже 50 загиблих

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська завдали ракетного удару по продуктовому магазину в Харківській області. Наразі відомо понад 47 загиблих.

Про це йдеться﻿ в дописі в Telegram-каналі Зеленського.

Зеленський назвав обстріл "показово жорстоким російським злочином".

"Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу" , – повідомив президент.

"Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам – відповімо" , – додав Зеленський.

Голова ОП Андрій Єрмак уточнив﻿, що загинуло 48 людей, серед них 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених, зокрема одну дитину. Розбір завалів триває.

За даними Єрмака, ракетний удар завдали по магазину в селі Гроза Куп’янського району.