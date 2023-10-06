Курс валют НБУ на 6 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 6 октября 2023 года.

Курс доллара, по сравнению с 5 октября, вырос до уровня 36.62 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 11 коп до 38.54 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 44.49 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 17 коп до 40.05 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 7 коп до 8.37 за 1 польский злотый.