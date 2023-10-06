Курс валют НБУ на 6 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 6 октября 2023 года.
Курс доллара, по сравнению с 5 октября, вырос до уровня 36.62 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 11 коп до 38.54 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 3.67 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 44.49 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 17 коп до 40.05 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 7 коп до 8.37 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.621600
|EUR
|Евро
|38.540600
|RUB
|Рубль
|0.366760
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.491600
|CHF
|Швейцарский франк
|40.049900
|PLN
|Польский злотый
|8.370800