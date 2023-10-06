Курс валют НБУ на 6 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 6 жовтня 2023 року.
Курс долара порівняно з 5 жовтня виріс до рівня 36.62 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 11 коп. до 38.54 за 1 євро.
Курс рубля знизився до рівня 3.67 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 44.49 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 17 коп. до 40.05 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 7 коп. до 8.37 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.621 600
|EUR
|Євро
|38.540 600
|RUB
|рубль
|0.366 760
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.491 600
|CHF
|Швейцарський франк
|40.049 900
|PLN
|Польський злотий
|8.370 800