Курс валют НБУ на 6 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 6 жовтня 2023 року.

Курс долара порівняно з 5 жовтня виріс до рівня 36.62 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 11 коп. до 38.54 за 1 євро.

Курс рубля знизився до рівня 3.67 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 44.49 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 17 коп. до 40.05 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 7 коп. до 8.37 за 1 польський злотий.