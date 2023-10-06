Оккупанты нанесли удар по Харькову, есть пострадавшие – ОВА

Утром 6 октября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В 6:46 Синегубов написал, что россияне наносят удары по Харьковщине.

Впоследствии в ОВА сообщили о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.

Сначала сообщили о трех раненых, они находятся в легком состоянии. Экстренные службы работают на местах, повреждения авто и зданий.

Позже Синегубов добавил, что в результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам обратились 9 гражданских, среди пострадавших – 11-месячный ребенок.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто и разбирают завалы зданий.