Оккупанты нанесли удар по Харькову, есть пострадавшие – ОВА
Утром 6 октября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В 6:46 Синегубов написал, что россияне наносят удары по Харьковщине.
Впоследствии в ОВА сообщили о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.
Сначала сообщили о трех раненых, они находятся в легком состоянии. Экстренные службы работают на местах, повреждения авто и зданий.
Позже Синегубов добавил, что в результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам обратились 9 гражданских, среди пострадавших – 11-месячный ребенок.
В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто и разбирают завалы зданий.