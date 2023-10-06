Окупанти завдали удару по Харкову, є постраждалі – ОВА

Зранку 6 жовтня російські окупанти обстріляли Харків. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 6:46 Синєгубов написав﻿, що росіяни завдають ударів по Харківщині.

Згодом в ОВА повідомили﻿ про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.

Спершу повідомили про трьох поранених, вони у легкому стані. Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель.

Пізніше Синєгубов додав﻿, що внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків звернулися 9 цивільних, серед постраждалих – 11-місячна дитина.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загоряння авто та розбирають завали будівель.