Окупанти завдали удару по Харкову, є постраждалі – ОВА
Зранку 6 жовтня російські окупанти обстріляли Харків. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 6:46 Синєгубов написав, що росіяни завдають ударів по Харківщині.
Згодом в ОВА повідомили про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.
Спершу повідомили про трьох поранених, вони у легкому стані. Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель.
Пізніше Синєгубов додав, що внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків звернулися 9 цивільних, серед постраждалих – 11-місячна дитина.
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загоряння авто та розбирають завали будівель.