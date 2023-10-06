На границе с Румынией не работает пункт пропуска из-за "Шахедов" – ГПСУ
Вследствие ночной атаки РФ "Шахедами" Украина временно приостановила пропускные операции в паромном пункте пропуска "Орловка". Об этом рассказали в Государственной пограничной службе, сообщает Украинская правда.
"В результате ночной дроновой атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру, в паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией, продолжаются мероприятия по стабилизации функционирования. В результате нападения люди не пострадали. Пропускные операции в пункте пропуска временно приостановлены", – говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что все транспортные средства перенаправляются на другие направления.
Граждан при планировании поездки в или из Румынии просят учитывать указанные временные обстоятельства. Можно выбрать другие направления, в том числе и через автомобильный пункт пропуска "Рени".
О восстановлении пропускных операций в "Орловке" обещают сообщить отдельно.