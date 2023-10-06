На кордоні з Румунією не працює пункт пропуску через "Шахеди" – ДПСУ
Внаслідок нічної атаки РФ "Шахедами" Україна тимчасово призупинила пропускні операції у поромному пункті пропуску "Орлівка". Про це заявили в Державній прикордонній службі, повідомляє Українська правда.
"Внаслідок нічної дронової атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру, в поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією, триваю заходи зі стабілізації функціонування. В результаті нападу люди не постраждали. Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово призупинено", – йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що всі транспортні засоби перенаправляються на інші напрямки.
Громадян при плануванні поїздки до або з Румунії просять враховувати зазначені тимчасові обставини. Можна обрати інші напрямки, зокрема і через автомобільний пункт пропуску "Рені".
Про відновлення пропускних операцій в "Орлівці" обіцяють повідомити окремо.