На кордоні з Румунією не працює пункт пропуску через "Шахеди" – ДПСУ

Внаслідок нічної атаки РФ "Шахедами" Україна тимчасово призупинила пропускні операції у поромному пункті пропуску "Орлівка".﻿ Про це заявили в Державній прикордонній службі, повідомляє Українська правда.

"Внаслідок нічної дронової атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру, в поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією, триваю заходи зі стабілізації функціонування. В результаті нападу люди не постраждали. Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово призупинено" , – йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що всі транспортні засоби перенаправляються на інші напрямки.

Громадян при плануванні поїздки до або з Румунії просять враховувати зазначені тимчасові обставини. Можна обрати інші напрямки, зокрема і через автомобільний пункт пропуску "Рені".

Про відновлення пропускних операцій в "Орлівці" обіцяють повідомити окремо.