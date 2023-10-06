Удар по Харькову: количество пострадавших возросло, погиб ребенок
В результате ракетного удара по Харькову пострадали 23 человека. Под завалами обнаружили тело 10-летнего мальчика.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также среди пострадавших 11-месячный ребенок.
По предварительным данным, оккупанты утром 6 октября нанесли два удара ракетами типа "Искандер".
"Одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая ракета попала в 3-этажный жилой дом, произошел пожар", – отметил Синегубов.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших в результате обстрела центра Харькова.
Он также сообщил, что количество погибших в результате вчерашнего удара по селу Гроза возросло до 52.