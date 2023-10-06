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Удар по Харькову: количество пострадавших возросло, погиб ребенок

Удар по Харькову: количество пострадавших возросло, погиб ребенок
Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по Харькову пострадали 23 человека. Под завалами обнаружили тело 10-летнего мальчика.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также среди пострадавших 11-месячный ребенок.

По предварительным данным, оккупанты утром 6 октября нанесли два удара ракетами типа "Искандер".

"Одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая ракета попала в 3-этажный жилой дом, произошел пожар", – отметил Синегубов.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших в результате обстрела центра Харькова.

Он также сообщил, что количество погибших в результате вчерашнего удара по селу Гроза возросло до 52.

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