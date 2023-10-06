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Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, загинула дитина

Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, загинула дитина
Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 23 людини. Під завалами знайшли тіло 10-річного хлопчика.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також серед постраждалих 11-місячна дитина.

За попередніми даними, окупанти зранку 6 жовтня завдали два удари ракетами типу "Іскандер".

"Одна з ракет влучила у проїжджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа", – зазначив Синєгубов.

Раніше повідомлялося про 16 постраждалих внаслідок обстрілу центру Харкова.

Він також повідомив, що кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по селу Гроза зросла до 52. 

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