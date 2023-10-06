Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, загинула дитина
Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 23 людини. Під завалами знайшли тіло 10-річного хлопчика.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також серед постраждалих 11-місячна дитина.
За попередніми даними, окупанти зранку 6 жовтня завдали два удари ракетами типу "Іскандер".
"Одна з ракет влучила у проїжджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа", – зазначив Синєгубов.
Раніше повідомлялося про 16 постраждалих внаслідок обстрілу центру Харкова.
Він також повідомив, що кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по селу Гроза зросла до 52.