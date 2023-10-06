Войска РФ за сутки обстреляли 11 областей – данные ОВА

Российская армия на протяжении суток совершила атаки на 11 областей Украины, применяла ударные беспилотники, авиацию, тяжелую артиллерию, минометы. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 пятницы, 6 октября, сообщает Укринформ.

В Черкасской области, по предварительной информации, ночью украинские защитники уничтожили в небе над Черкасским районом семь вражеских дронов Shahed. Данные уточняются.

В Черниговской области за сутки враг совершил шесть обстрелов, зафиксировано 54 взрыва. Войска РФ били из минометов, АГС, ствольной артиллерии по Черниговскому и Новгород-Северскому

В Сумской области ночью и утром россияне совершили четыре обстрела приграничья. Зафиксировано 25 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская общины. В Дружбовской общине поврежден частный жилой дом.

Вчера в течение дня россияне 22 раза обстреляли приграничье Сумщины. Зафиксирован 131 взрыв. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская общины. По Середино-Будской общине агрессоры избивали из РСЗО "Град" и минометов. Один человек погиб, еще один ранен. Поврежден автомобиль, разрушены два частных жилых дома. В Краснопольской общине повреждены три частных жилых дома, помещение "Укрпочты".

В Днепропетровской области ночью россияне избивали из артиллерии по Марганецкому обществу Никопольского района. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, ЛЭП, уничтоженный автомобиль. Под утро в Днепропетровской области был сбит вражеский БпЛА.

Вчера днем россияне из артиллерии обстреляли Никополь. Пострадала 64-летняя женщина. Враг также попал двумя дронами-камикадзе по Марганецкому обществу.

В Запорожской области россияне обстреляли 23 населенных пункта, зафиксировано 156 ударов. 131 артобстрел пришелся по территории Новояковловки, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Красного, Малиновки, Полтавки, Темировки, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

Враг совершил 11 обстрелов из РСЗО Орехова, Малой Токмачки и Роботиного, 9 атак БпЛА - по Роботиному, Новодаровке и Новоандреевке, вел авиационные удары по Орехову, Роботиному, Новодаровке, Малой Токмачке и Новоданиловке.

Поступили 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Утром 6 октября войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову. Есть два попадания в Киевском и Основянском районах, по предварительным данным, ракет типа "Искандер". Одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна, повреждены автомобили. Еще одна ракета попала в 3-этажный жилой дом, произошел пожар. Погиб 10-летний мальчик, ранены.

Ночью враг нанес удар БпЛА типа Shahed по селу Пески-Радковские Изюмского района Харьковской области. Повреждены складское здание и спецтехника, произошел пожар.

На Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Барановке Богодуховского района и Гатище Чугуевского района. На Купянском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Ивановки и Кисловки.

Под огнем артиллерии и минометов находились более 15 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово. В результате ракетного удара по деревне Гроза Купянского района погиб 51 человек. В результате обстрела Купянска поздно вечером поврежден 9-этажный жилой дом.

В Луганской области российская армия продолжает штурмовать территорию вблизи Макеевки. Силы обороны отразили там еще четыре атаки врага. Агрессоры нанесли авиационные и артиллерийские удары неподалеку от Белогоровки и Невского. За сутки враг совершил 142 обстрела Луганщины, выпустил 546 снарядов.

В Донецкой области захватчики обстреляли Авдеевку, Красногоровку, Иванополье, Дружбу, Марково, Звездное, Кураховку, Курдюмовку, Плещеевку, Новомихайловку. Повреждены 18 жилых домов (из них один многоквартирный), три хозяйственных постройки, ЛЭП, школа. На Донетчине за сутки два человека получили ранения.

Ночью в Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили восемь ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Вчера обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Также вчера в результате вражеской атаки в Радсадовской общине произошел пожар.

В течение трех с половиной часов продолжалась воздушная тревога в Одесской области из-за атаки российских ударных беспилотников. ПВО уничтожило три БПЛА типа Shahed-131/136. Враг еще раз целил по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. Повреждено зернохранилище, горели 9 грузовиков.

По Херсонской области агрессоры совершили 78 обстрелов, выпустили 330 снарядов, из них по Херсону – 7 обстрелов (27 снарядов). Россияне попали в районы 24 населенных пунктов, медицинское учреждение в Бериславе, социально-медицинское учреждение в Херсонском районе.

В Золотой Балке разрушения получили нежилые и вспомогательные сооружения. Войска РФ ударили по Кизомысу, уничтожено здание. Вчера утром враг из артиллерии избивал по центру Херсона, погибли 60-летняя женщина и 54-летний коммунальщик, обрезавший деревья. У 54-летнего херсонца врачи диагностировали легкие ранения рук и ног. В результате обстрелов Белозерки обломками снарядов повреждены частные дома.

Армия РФ нанесла пять авиаударов в районе Берислава. Зафиксированы попадания двух авиабомб в здание больницы. Повреждены два автомобиля станции скорой медицинской помощи. Пострадали 39-летний фельдшер и 60-летний водитель. Три авиабомба попали в два многоквартирных дома и неработающую котельную.

В Бериславском районе вблизи села Нововознесенское Нововоронцовской общины на поле мужчина совершил наезд на неизвестный взрывоопасный предмет и получил ранения.