Війська РФ за добу обстріляли 11 областей – дані ОВА

Російська армія упродовж доби здійснила атаки на 11 областей України, застосовувала ударні безпілотники, авіацію, важку артилерію, міномети. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 п'ятниці, 6 жовтня, повідомляє Укрінформ.

У Черкаській області, за попередньою інформацією, вночі українські оборонці знищили в небі над Черкаським районом сім ворожих дронів Shahed. Дані уточнюються.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив шість обстрілів, зафіксовані 54 вибухи. Війська РФ били з мінометів, АГС, ствольної артилерії по Чернігівському та Новгород-Сіверському

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська громади. У Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Вчора протягом дня росіяни 22 рази обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади. По Середино-Будській громаді агресори били із РСЗВ "Град" і мінометів. Одна людина загинула, ще одна поранена. Пошкоджено автомобіль, зруйновано два приватні житлові будинки. У Краснопільськй громаді пошкоджено три приватні житлові будинки, приміщення "Укрпошти".

У Дніпропетровській області вночі росіяни били з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Пошкоджені приватний будинок, господарча споруда, ЛЕП, знищений автомобіль. Під ранок на Дніпропетровщині був збитий ворожий БпЛА.

Вчора вдень росіяни з артилерії обстріляли Нікополь. Постраждала 64-річна жінка. Ворог також поцілив двома дронами-камікадзе по Марганецькій громаді.

У Запорізькій області росіяни обстріляли 23 населені пункти, зафіксовано 156 ударів. 131 артобстріл прийшовся по території Новояковлівки, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст та сіл.

Ворог здійснив 11 обстрілів із РСЗВ Оріхова, Малої Токмачки і Роботиного, 9 атак БпЛА - по Роботиному, Новодарівці та Новоандріївці, вів авіаційні удари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці й Новоданилівці.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Зранку 6 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по Харкову. Є два влучання у Київському та Основ'янському районах, за попередніми даними, ракет типу "Іскандер". Одна з ракет влучила у проїжджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Ще одна ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа.Загинув 10-річний хлопчик, є поранені.

Вночі ворог завдав удару БпЛА типу Shahed по селу Піски-Радківські Ізюмського району Харківської області. Пошкоджені складська будівля і спецтехніка, сталася пожежа.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Баранівка Богодухівського району і Гатище Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки та Кислівки.

Під вогнем артилерії та мінометів перебували понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове. Внаслідок ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району загинула 51 людина. Внаслідок обстрілу Куп'янська пізно ввечері пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.

У Луганській області російська армія продовжує штурмувати територію поблизу Макіївки. Сили оборони відбили там ще чотири атаки ворога. Агресори завдали авіаційних та артилерійських ударів неподалік Білогорівки та Невського. За добу ворог здійснив 142 обстріли Луганщини, випустив 546 снарядів.

У Донецькій області загарбники обстріляли Авдіївку, Красногорівку, Іванопілля, Дружбу, Маркове, Зоряне, Курахівку, Курдюмівку, Плещіївку, Новомихайлівку. Пошкоджено 18 житлових будинків (з них один багатоквартирний), три господарчі споруди, ЛЕП, школу. На Донеччині за добу двоє людей дістали поранення.

Вночі у Миколаївській області сили протиповітряної оборони знищили вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Вчора обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також вчора внаслідок ворожої атаки в Радсадівській громаді сталася пожежа.

Упродовж трьох з половиною годин тривала повітряна тривога в Одеській області через атаку російських ударних безпілотників. ППО знищила три БпЛА типу Shahed-131/136. Ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, горіли 9 вантажівок.

По Херсонській області агресори здійснили 78 обстрілів, випустили 330 снарядів, з них по Херсону — 7 обстрілів (27 снарядів). Росіяни поцілили у райони 24 населених пунктів, медичний заклад у Бериславі, соціально - медичну установу у Херсонському районі.

У Золотій Балці руйнувань зазнали нежитлові та допоміжні споруди. Війська РФ вдарили по Кізомису, знищено будинок. Вчора зранку ворог з артилерії бив по середмістю Херсона, загинули 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева. У 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук та ніг. Внаслідок обстрілів Білозерки уламками снарядів пошкоджено приватні будинки.

Армія РФ завдала пʼять авіаударів у районі Берислава. Зафіксовані влучання двох авіабомб у будівлю лікарні. Пошкоджено два автомобілі станції швидкої медичної допомоги. Постраждали 39-річний фельдшер та 60-річний водій. Три авіабомби влучили у два багатоквартирні будинки та непрацюючу котельню.

У Бериславському районі поблизу села Нововознесенське Нововоронцовської громади на полі чоловік здійснив наїзд на невідомий вибухонебезпечний предмет та дістав поранення.