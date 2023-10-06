В ВМС опровергли информацию о подрыве турецкого судна на мине
Военно-морские силы Украины не подтвердили информацию о подрыве турецкого грузового судна у побережья Румынии. Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, сообщает Суспільне.
"Такая информация проходила, однако она не подтверждается и мы ее не подтверждаем. Все там было осмотрено, никаких повреждений не было, подрыва не было, информация не соответствует действительности", – сказал Плетенчук.
Ранее турецкий телеканал T24 сообщал, что грузовое судно под флагом Турции взорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море и получило незначительные повреждения.