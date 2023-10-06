У ВМС спростували інформацію про підрив турецького судна на міні
Військово-морські сили України не підтвердили інформацію про підрив турецького вантажного судна поблизу узбережжя Румунії. Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук, повідомляє Суспільне.
"Така інформація проходила, проте вона не підтверджується і ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, ніяких пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності", – сказав журналістам Плетенчук.
Раніше турецький телеканал T24 повідомляв, що вантажне судно під прапором Туреччини підірвалося на міні біля берегів Румунії в Чорному морі та отримало незначні пошкодження.