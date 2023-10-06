Эстонские волонтеры попали под российский ракетный удар в Украине

Эстонские волонтерские организации Vaba Ukraina ("Свободная Украина") и Ukraina Abi ("Помощь Украине") в пятницу попали под обстрел в Украине во время ракетной атакой РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter (X) сообщила Vaba Ukraina, не уточнив место событий, но опубликовав фотографии разрушений.

По словам организации, их совместный конвой с Ukraina Abi конвой попал под ракетный удар, а российская ракета "Искандер" упала в метрах 20-ти от них.

Päris inimkaotusteta kahjuks siiski ei pääsenud, naabermajas hukkus kaks väikest last????Puhaku nad rahus.



Võitleme edasi, Eesti au ja Ukraina vabaduse nimel — MTÜ Vaba Ukraina (@SvenSalumets) October 6, 2023

В результате атаки, все транспортные средства были уничтожены, но волонтеры не пострадали.

"Ребята чудом остались живыми и здоровыми. Мы будем помогать им по мере необходимости вместе с нашими партнерами по сотрудничеству в Украине", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, добавили в организации, без человеческих жертв не обошлось, поскольку в соседнем доме погибли двое маленьких детей.

Ранее шведский телеканал TV4 сообщил, что его команда подверглась атаке российского ударного беспилотника, когда работала в Запорожской области.

Автомобиль с оборудованием полностью сгорел. Журналист, фотокор и украинский продюсер остались живы, потому что на момент попадания были не в машине.

Напомним, перед этим в прифронтовом районе Донецкой области погибли испанский и канадский волонтеры.