Естонські волонтери потрапили під російський ракетний удар в Україні
Естонські волонтерські організації Vaba Ukraina ("Вільна Україна") та Ukraina Abi ("Допомога Україні") у п'ятницю потрапили під обстріл в Україні під час ракетної атаки РФ, повідомляє Європейська правда.
Про це у Twitter (X) повідомила Vaba Ukraina, не уточнивши місце подій, але опублікувавши фотографії руйнувань.
За словами організації, їхній спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар, а російська ракета "Іскандер" впала за метрів 20-ти від них.
Внаслідок атаки всі транспортні засоби було знищено, але волонтери не постраждали.
"Вони дивом залишилися живими й здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами в Україні", – йдеться в повідомленні.
Водночас, додали в організації, без людських жертв не обійшлося, оскільки в сусідньому будинку загинули двоє маленьких дітей.
Раніше шведський телеканал TV4 повідомив, що його команда зазнала атаки російського ударного безпілотника, коли працювала у Запорізькій області.
Автомобіль з обладнанням повністю згорів. Журналіст, фотокор і український продюсер залишились живі, тому що на момент влучання були не в машині.
Нагадаємо, перед цим у прифронтовому районі на Донеччині загинули іспанський та канадський волонтери.