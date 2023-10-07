Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк ввел режим управляемой гибкости обменного курса

Учитывая устойчивый прогресс в снижении инфляции, накопление существенного уровня международных резервов, увеличения привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ, Национальный банк объявил о переходе к режиму управляемой гибкости обменного курса. Информация об этом появилась на официальном сайте﻿ регулятора в 17:00 2 октября 2023 года.

В заявлении было отмечено, что НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке и останется ключевым игроком на нем, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты. Благодаря этому курс будет меняться в обе стороны. В то же время НБУ существенно ограничит эти колебания, не допуская как существенного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

2. В «Дії» появилась возможность возврата вклада из обанкротившегося банка

На портале «Дія» появилась новая услуга – возврат вклада из обанкротившегося банка. Как пишут создатели портала, это сделано с целью избежать бумажной волокиты и лишних походов в банки.

Последовательность действий:

1) Зайти в «Дію»

2) Выбрать пункт «Услуги», затем «Возвращение вклада»

3) Выбрать обанкротившийся банк из списка

4) Выбрать карту «єПідтримка», на которую поступят средства

5) Уточнить контактные данные

6) Проверить информацию и сумму, доступную к выплате

7) Подписать заявление с помощью «Дія.Подпись»

Деньги поступят в течение трех дней. Если были клиентом нескольких обанкротившихся банков, необходимо будет проделать последовательность действий для каждого банка.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу 8 банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной и иностранной валюте.

Если по вкладам в национальной валюте банки единодушно снижали ставки, то по вкладам в долларах и евро, наоборот, повышали.

Мотор-Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев: на 6 месяцев – с 17,50 до 17% годовых;

на 9 месяцев – с 17,50 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 18,50 до 17% годовых.

Банк инвестиций и сбережений (БИС) снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 18 до 17% годовых; на 6,9 и 12 месяцев – с 17,50 до 16,50% годовых.

Поликомбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 8,20 до 7,20% годовых;

на 6 месяцев – с 15,20 до 14,60% годовых;

на 9 месяцев – с 15,90 до 15,40% годовых;

на 12 месяцев – с 16,40 до 15,90% годовых.

В то же время Поликомбанк повысил процентную ставку по депозитам в евро на 6 и 9 месяцев:

на 6 месяцев – с 0,50 до 1% годовых;

на 9 месяцев – с 1 до 1,20% годовых.

Коминвестбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 16,10 до 15,80% годовых.

В то же время Коминвестбанк повысил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 12 месяцев с 1,75 до 2,50% годовых.

Юнекс Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 18 до 17,50% годовых.

Радабанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 20,50 до 19% годовых;

на 6 месяцев – с 19 до 17,50% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 16 до 15,50% годовых.

Пиреус Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1% годовых: на 3 и 6 месяцев – с 18 до 17% годовых;

на 12 месяцев – с 16 до 15% годовых.

Банк Грант снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев: на 6 месяцев – с 11 до 10% годовых;

на 12 месяцев – с 13 до 12% годовых.

4. Приватбанк начал рассылку пластиковых карт по всему миру

Приватбанк организовал адресную доставку пластиковых карт в другие страны, где работают представительства «Новой Почты».

Доставка бесплатная, срок доставки – от 7 до 14 дней.

5. Идея Банк предоставил возможность удаленного открытия дебетовой карты в гривне

В банковском мобильном приложении O.Bank 2.0 появилась возможность открытия дебетовой карты в гривне. Для этого необходимо:

- зайти в приложение;

- перейти в пункт меню «Продукты»;

- выбрать «Счета»;

- выбрать из трех доступных валют – гривна, доллар и евро – карту в гривне. Открытие карты – бесплатное. Без комиссии можно пополнить карту и снять до 10 000 гривен в месяц (свыше этой суммы комиссия составит 1,5% + 25 гривен).

6. ОТП Банк отменил комиссию за пополнение своих карт в терминалах City24

C 26 cентября комиссия за пополнение любых карт, эмитированных ОТП Банком, в сети терминалов внутригосударственной платежной системы City24, которая уже несколько лет подряд признается Национальным банком важной платежной системой, составляет 0 гривен. Предыдущий размер комиссии составлял 5 гривен.

Сеть терминалов City24 насчитывает свыше 20000 терминалов в более чем 2000 населенных пунктах по всей территории Украины.