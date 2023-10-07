Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу

Враховуючи стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення суттєвого рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті регулятора о 17:00 2 жовтня 2023 року.

У заяві було зазначено, що НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишиться ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки цьому курс змінюватиметься в обидві сторони. Водночас НБУ суттєво обмежить ці коливання, не допускаючи як суттєвого ослаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

2. У «Дії» з'явилася можливість повернення вкладу із збанкрутілого банку

На порталі «Дія» з'явилася нова послуга – повернення вкладу зі збанкрутілого банку. Як пишуть автори порталу, це зроблено з метою уникнути паперової тяганини та зайвих походів у банки.

Послідовність дій:

1) Зайти до «Дію»

2) Вибрати пункт "Послуги", потім "Повернення вкладу"

3) Вибрати збанкрутілий банк зі списку

4) Вибрати картку «єПідтримка», на яку надійдуть кошти

5) Уточнити контактні дані

6) Перевірити інформацію та суму, доступну до виплати

7) Підписати заяву за допомогою «Дія.Підпис»

Гроші надійдуть упродовж трьох днів. Якщо були клієнтом кількох збанкрутілих банків, необхідно буде зробити послідовність дій для кожного банку.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу 8 банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній та іноземній валюті.

Якщо за вкладами у національній валюті банки одностайно знижували ставки, то за вкладами у доларах та євро, навпаки, підвищували.

Мотор-Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців: на 6 місяців – з 17,50 до 17% річних;

на 9 місяців – із 17,50 до 16% річних;

на 12 місяців – з 18,50 до 17% річних.

Банк інвестицій та заощаджень (БІЗ) знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 18% до 17% річних; на 6,9 та 12 місяців – з 17,50 до 16,50% річних.

Полікомбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 8,20% до 7,20% річних;

на 6 місяців – з 15,20 до 14,60% річних;

на 9 місяців – з 15,90 до 15,40% річних;

на 12 місяців - з 16,40 до 15,90% річних.

У той же час Полікомбанк підвищив відсоткову ставку за депозитами в євро на 6 та 9 місяців:

на 6 місяців – з 0,50 до 1% річних;

на 9 місяців - з 1 до 1,20% річних.

Комінвестбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 16,10 до 15,80% річних.

У той же час, Комінвестбанк підвищив відсоткову ставку за депозитами в доларах США та євро на 12 місяців з 1,75 до 2,50% річних.

Юнекс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 18 до 17,50% річних.

Радабанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 20,50 до 19% річних;

на 6 місяців – із 19 до 17,50% річних;

на 9 та 12 місяців – з 16 до 15,50% річних.

Піреус Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1% річних: на 3 та 6 місяців – з 18 до 17% річних;

на 12 місяців – із 16 до 15% річних.

Банк Грант знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців: на 6 місяців – з 11 до 10% річних;

на 12 місяців - з 13 до 12% річних.

4. Приватбанк розпочав розсилку пластикових карток по всьому світу

Приватбанк організував адресну доставку пластикових карток до інших країн, де працюють представництва «Нової Пошти».

Доставка безкоштовна, термін доставки – від 7 до 14 днів.

5. Ідея Банк надав можливість віддаленого відкриття дебетової картки у гривні

У банківському мобільному додатку O.Bank 2.0 з'явилася можливість відкриття дебетової картки у гривні. Для цього необхідно:

- Зайти у додаток;

- перейти до пункту меню «Продукти»;

- Вибрати «Рахунки»;

- вибрати з трьох доступних валют – гривня, долар та євро – картку у гривні. Відкриття картки – безкоштовне. Без комісії можна поповнити картку та зняти до 10 000 гривень на місяць (понад цю суму комісія складе 1,5% + 25 гривень).

6. ОТП Банк скасував комісію за поповнення своїх карток у терміналах City24

З 26 вересня комісія за поповнення будь-яких карток, емітованих ОТП Банком, у мережі терміналів внутрішньодержавної платіжної системи City24, яка вже кілька років поспіль визнається Національним банком важливою платіжною системою, становить 0 гривень. Попередній розмір комісії складав 5 гривень.

Мережа терміналів City24 налічує понад 20 000 терміналів у більш ніж 2000 населених пунктах по всій території України.